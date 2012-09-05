Apple оголосила дату презентації iPhone5

Apple оголосила дату презентації iPhone 5 - вона відбудеться 12 вересня, повідомляє CNN.

Новий iPhone, як очікується, вперше буде мати екран з діагоналлю 4 дюйми, а роз'єм для док-станції буде зменшено. Смартфон також буде оснащений новою операційною системою - iOS 6.

Раніше з'явилася інформація, що презентація нового телефону від Apple може бути перенесена через проблеми з постачанням екранів від компанії Sharp.