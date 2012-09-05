ФДМУ шукає орендарів на низку приміщень терміналу D «Борисполя»

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із передачі в оренду низки приміщень найбільшого в Україні пасажирського терміналу D аеропорту «Бориспіль», повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 5 вересня п.р.

Оціночна вартість пропонованих в оренду приміщень становить близько 33 млн. грн, загальна площа – близько 600 кв. м.

Як відзначили у ФДМУ, заявки на оренду приймаються протягом 10 робочих днів з моменту публікації повідомлення у пресі. Згідно з законодавством, якщо заявки на оренду надійдуть від двох або більше компаній, відбудеться конкурс на право оренди, переможцем якого стане компанія, що запропонувала найвищу ціну. У випадку, якщо заявка на той чи інший об'єкт надійде від однієї компанії, договір буде укладено з цією компанією.

Довідка УНІАН. Термінал «D» є найбільшим пасажирським терміналом в Україні.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% у порівнянні з 2010 роком - до 8 млн. чоловік. У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн. чоловік, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти - на 5%, до 2,7 тис. тонн.

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