У Києві запровадять «Єдиний паркувальний простір»

У Києві з наступного року планують розпочати реалізацію програми «Єдиний паркувальний простір».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, з метою удосконалення транспортної інфраструктури міста, зокрема, розвантаження автошляхів та збільшення їхньої пропускної спроможності, поліпшення екологічної ситуації, а також для підвищення безпеки пішоходів у Києві розробляють програму «Єдиний паркувальний простір».

Відповідаючи на запитання користувачів мережі Facebook у прямому ефірі телеканалу «Київ», голова КМДА Олександр Попов зазначив, що цього можна досягнути, у тому числі, шляхом упорядкування системи міських парковок та паркувальних майданчиків. Над розробкою зазначеної програми працюють фахівці комунального підприємства «Київтранспарксервіс».

Планується, що проект програми буде представлений на розгляд депутатів Київради вже восени, аби з наступного бюджетного року місто розпочало її реалізацію.

Як зазначив О.Попов, виконання програми дозволить упорядкувати існуючі та створити нові паркомісця там, де автомобілі не заважатимуть пішоходам та не порушуватимуть благоустрою міста. Крім того, «Єдиний паркувальний простір» є привабливим інвестиційним проектом, переконаний він.

«Ми передбачаємо, що протягом 2013-2014 років у реалізацію програми «Єдиний паркувальний простір» буде інвестовано близько одного мільярда гривень. Наше завдання – створити у місті такі умови, за яких буде зручно пересуватися як пішоходам і пасажирам громадського транспорту, так і автовласникам. При цьому ми орієнтуємося на розвиток публічного простору, складовими якого є вільні від транспорту тротуари та пішохідні зони, окремі смуги громадського транспорту. Зрештою, ми повинні остаточно вирішити проблему паркування у центральній частині міста», - наголосив О.Попов.

Йдеться, зокрема, про будівництво багатоповерхових та перехоплюючих паркінгів, впорядкування та організацію паркування на прибудинкових територіях, впорядкування функціонування автостоянок та гаражно-будівельних кооперативів.