Аеропорти залишили без duty-free

Пасажири, звиклі до переваг безмитної торгівлі в аеропортах, збентежені – з 1 вересня в Україні перестали працювати більшість магазинів duty-free. Теоретично, магазини повинні відновити роботу до 15 вересня. Але це якщо не з'являться нові нормативні акти, які передбачають інший розвиток подій.

Першим про проблеми із duty-free заявив міжнародний аеропорт «Бориспіль». 4 вересня «повітряні ворота» України на своїй сторінці у Фейсбуці висловили стурбованість ситуацією, що склалася. «З 1 вересня 2012 року в аеропорту «Бориспіль» було закрито більшість магазинів безмитної торгівлі і громадського харчування. Як наслідок, десятки тисяч пасажирів залишилися без харчування і необхідних товарів, а держава зазнала багатотисячних збитків», – сказано у повідомленні аеропорту.

Як пояснювали в «Борисполі», головними причинами ситуації, що склалася, стали проведення у Фонді держмайна конкурсів та оформлення договорів оренди у сфері duty-free, а також відкликання Державною митною службою дозволів на здійснення торговельної діяльності в режимних зонах аеропорту.

«Державна митна служба проводить комплексну перевірку магазинів безмитної торгівлі duty-free, – повідомили УНІАН у прес-службі відомства. – Органами прокуратури України встановлено низку порушень у функціонуванні магазинів безмитної торгівлі».

Порушення Держмитслужба і прокуратура вгледіли, зокрема, в оформленні договорів оренди площ.

Прокуратура Київської області уточнила, що під час перевірки діяльності Київської обласної митниці виявлено грубі порушення Митного кодексу і відомчих нормативних актів під час відкриття магазинів duty-free. Зокрема, посадовці Київської обласної митниці готували документи, на підставі яких Держмитслужба переоформляла підприємцям дозволи на відкриття магазинів безмитної торгівлі у пункті пропуску аеропорту «Бориспіль», хоча у них не було правових підстав для використання державного майна під розміщення магазинів. До прикладу, одні «точки» використовували приміщення у «Борисполі» на підставі прострочених договорів оренди, інші – більше площі, ніж вказано у документах.

Фонд держмайна відреагував на ситуацію проведенням конкурсу з передання в оренду приміщень найбільшого в Україні нового терміналу D аеропорту «Бориспіль». Втім, варто зауважити, що закриті магазини були розташовані в інших терміналах, і як ФДМ розпоряджатиметься цими площами, наразі не зрозуміло.

Так само не зрозуміло, чи були порушення під час оренди майна в інших аеропортах, де площі є комунальними, але в Держмитній службі повідомили, що «комплексна перевірка проводиться у всіх місцях, де є імпорт». Усього, за даними відомства, на 1 вересня в Україні зареєстровано 51 магазин безмитної торгівлі.

Тим часом роботу магазинів безмитної торгівлі припинено майже у всіх міжнародних аеропортах країни, зокрема, в аеропортах Донецька і Харкова. У міжнародному аеропорту «Одеса» з трьох магазинів працює лише один. «Нас 31 серпня опечатала митниця, тому ми закриті, – розповіли УНІАН в одному з магазинів duty-free. – Ми досі чекаємо дозволу на торгівлю».

В аеропорту «Сімферополь» УНІАН повідомили, що магазин безмитної торгівлі працює у звичному режимі. У компанії, що оперує цією мережею, розповіли, що проблеми в duty-free виникли після набуття чинності Митного кодексу і наказу Міністерства фінансів (№692 від 8 червня 2012 року), яким запроваджується новий порядок отримання дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі. «За новим Митним кодексом, ми з 1 до 15 вересня повинні були одержати нові дозволи, – розповіли в компанії. – Для їх отримання ми наперед підготували весь пакет документів із заявою за новою формою, статутними документами на наше підприємство, довідками з аеропортів за договорами оренди, довідкою від податкової. Ми чекали, що до 1 вересня ми одержимо новий дозвіл, але цього не сталося».

Підприємці не хочуть вдаватися в подробиці, чому Держмитслужба зволікає з видачею нових дозволів, адже відомство діє згідно з буквою закону – написано з 1-го до 15-го, значить, з 1-го до 15-го. А якщо якийсь із магазинів півмісяця постоїть зачиненим, то це будуть його проблеми.

При цьому ніхто не подумав про зручність пасажирів, які звикли робити покупки у магазинах duty-free, – авіакомпанії та аеропорти, а тим паче митники, не поінформували їх про можливий двотижневий «простій» цих торговельних точок. Причому зачинені двері магазинів duty-free стали неприємним сюрпризом не тільки для українських авіамандрівників, але й для іноземців.

Наслідки закриття магазинів duty-free аеропорти можуть відчути вже найближчим часом, коли надійде термін оплати оренди площ – торговельні точки, які не працювали півмісяця, напевне наполягатимуть на меншій сумі. Це, за великим рахунком, не призведе до банкрутства аеровокзалів, але створить прецедент. Адже аеропорти до 80% своїх доходів, які спрямовують на розвиток, одержують саме від неавіаційної діяльності. Насамперед – від здавання площ в оренду. За словами генерального директора «Борисполя» Антона Волова, через закриття магазинів і кафе у безмитній зоні, які щодня обслуговують понад 30 тисяч пасажирів, аеропорт недоотримує близько 1 млн. грн на день.

Анна Левченко (УНІАН)