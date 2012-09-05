Дорогу Ялта-Бахчисарай через обвал закрито до 10 вересня

Автомобільну дорогу Ялта–Бахчисарай закрито для крізного проїзду, орієнтовно, до 10 вересня у зв'язку з обваленням частини підпірної стіни серпантину.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Республіканського комітету Криму з транспорту і зв'язку Зера Емірсуїн, підпірна стіна на 51-му кілометрі серпантину з боку Ялти поблизу верхнього плато гори Ай-Петрі зруйнувалася пізно увечері у неділю.

"Після дощів стався підмив грунту, в результаті обвалилася частина стіни", - сказала вона.

З.Емірсуїн уточнила, що дорогу закрили для проїзду на початку цього тижня.

Як повідомили в Рескомтрансі, на даний час ведуться роботи з усунення наслідків руйнування: розбір завалу, розчищення дороги, укріплювальні роботи.

Заборонні знаки встановлені на розвилці автомобільних доріг Ялта-Севастополь і Ялта-Бахчисарай, а також на повороті на гірський серпантин. Відновні роботи планується завершити до 10 вересня.