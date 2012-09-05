Відключення телеканалу ТВі пояснюють технічними причинами

Відключення телеканалу ТВі в кабельній мережі, що працює під маркою «Тріолан», відбулося з технічних причин і могло бути спровоковане самим телеканалом.

Про це на прес-конференції в УНІАН в середу, 5 вересня, повідомив президент ТМ «Тріолан» Роман Сальников.

«20 липня 2012 року в мережі компаній «Тріолан» у 10 містах України був відключений сигнал телеканалу ТВі. Телеканал було відключено фізично інженерами, які працювали на станції нашої компанії. Відбулося втручання в нашу мережу чужих технічно грамотних людей, які змогли підкупити наших співробітників і увійти до нас в мережу, - сказав він.

У той же час, Р.Сальников зазначив, що, на його думку, «тут замішана політична складова».

«Цей телеканал міг бути відключений безпосередньо представниками або телеканалу, або опозиційних структур. Найімовірніше, це була диверсія в переддень виборів», - сказав він.

Р.Сальников повідомив, що фахівці провайдера поки з'ясовують технічні причини відключення каналу без участі фахівців ТВі, які відповідають за вихід сигналу.

«Якщо виявиться, що проблема у вхідному сигналі, ми відразу звернемося до представників ТВі, щоб з ними вирішити питання з доставки сигналу для включення телеканалу», - сказав він.

Водночас, Р.Сальников зазначив, що відключення телеканалу ТВі не вплинуло на роботу кабельних операторів, що працюють під маркою «Тріолан», і не викликало невдоволення їхньої аудиторії.

«Жодних проблем не виникло через відключення каналу. З 100% дзвінків абонентів до нас тільки 0,01% були пов'язані з відключенням телеканалу ТВі. І найімовірніше, що це були самі співробітники телеканалу», - сказав він.

Крім того, Р.Сальников повідомив, що за даними власного неофіційного рейтингу телеканалів, який складають оператори кабельних мереж, що працюють під ТМ «Тріолан», рейтинг телеканалу ТВі «був досить низьким».

«У нас проводяться власні підрахунки. Вони показали, що на сьогоднішній день рейтинг ТВі в мережі компаній «Тріолан» у містах, де мовить ТВi, досить низький, і він входить в останню двадцятку з 75 каналів, які розміщуються в аналоговій мережі разом з телеканалом «Погода»», - сказав він.

Р.Сальников уточнив, що ТВі не входить в Універсальну програмну послугу (УПУ) і не обов'язковий до включення, тому, у зв'язку з розширенням переліку обов'язкових для трансляції в аналоговій мережі каналів, «Тріолан» розглядав можливість відключення ТВі.

«Він не входить в число обов'язкових до трансляції державних каналів. Оскільки канал є досить нерейтинговим, я думаю, це буде один з каналів, які ми будемо замінювати. Навіть якщо він буде включений, найближчим часом він буде замінений тими телеканалами, які були запропоновані нам як телеканали, які повинні входити в універсальну програмну послугу», - сказав він.

За словами президента асоціації «Укртелемережа» Віктора Скрипника, проблема з трансляцією каналу ТВі не носить загальнонаціонального характеру.

«У Донецьку в деяких мережах прибрали ТВі з аналога і поставили в цифровий формат. Кожен, хто має приймач, може його дивитися. Більше глобальних проблем не було», - сказав він.

За даними Р.Сальнікова, послугами провайдерів кабельного телебачення під маркою «Тріолан» користуються більше 300 тис. абонентів у 11 містах України.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що проведе моніторинг провайдерів програмної послуги, які повинні транслювати телеканал «ТВі» у своїх мережах.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про телебачення і радіомовлення», УПУ - обов'язкове забезпечення абонентам можливості перегляду пакета програм у складі програм телерадіоорганізацій, які відповідно до ліцензій здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі.