«Укрзалізниця» на 5 вересня виявила 35 покинутих вантажних поїздів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») станом на 5 вересня виявила 35 вантажних поїздів, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів. Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», на території Придніпровської залізниці очікує завантаження 31 поїзд, Донецької залізниці - 3 склади, Одеської залізниці - 1 склад.

Зокрема, під Кривим Рогом простоюють 10 порожніх складів, 13 - на станції Інгулець, 3 - на станції Ароматна, 1 - біля Дніпробуду, 3 - на станції Дар'ївка та 1 - на станції Хлистунівка.

Через порушення підприємствами нормативних строків завантаження і вивантаження затримано і вилучено з обігу 2017 вагонів.

«Плата, внесена за користування вагоном або ремонт вагона не враховує втрати комерційної вигоди від вилучення вагона з «роботи», а це вже й недоотримання надходжень до бюджету», - повідомив перший заступник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Іван Хор'яков.

Нагадаємо, залізниці України, через простій і затримки піввагонів на під'їзних коліях промислових підприємств, за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали, таким чином, понад 96 млн грн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.