Залізниці України за 8 місяців перевезли понад 13,8 млн тонн зерна

За 8 місяців 2012 року залізниці України перевезли 13,79 млн тонн зернових вантажів, у тому числі 12,087 млн тонн - на експорт.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у внутрішньому сполученні з початку року перевезено 1,705 млн тонн зерна.

При цьому за 8 місяців 2012 року Донецька залізниця перевезла 576,5 тис. тонн зерна, Придніпровська - 935,6 тис. тонн, Південна - 4426,4 тис. тонн, Південно-Західна залізниця - 3,719 млн тонн, Львівська - 929,6 тис. тонн, Одеська - 3,205 млн тонн.

В середньому за добу з початку року залізниці навантажували 878 зерновозів.

Всього інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11,5 тис. вагонів.

Водночас, в «Укрзалізниці» зазначають, що через графік роботи елеваторів обсяги завантаження у вихідні та святкові дні становлять 50% від завантаження в робочі дні, що призводить до накопичення вагонів у портах і на підходах до них, їхньому нераціональному простою в очікуванні вивантаження та виникнення дефіциту рухомого складу.

«Для оптимізації перевезення врожаю необхідно покращити взаємодію залізниць з відправниками і одержувачами вантажу. Чим раніше буде надходити інформація про вантаж, який планується до перевезення, тим краще працівники залізниць зможуть організувати забезпечення навантаження та перевезення», - наголошують в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 серпня з початку 2012 року залізниці перевезли 12,3 млн тонн зернових, у тому числі 10,7 млн тонн - на експорт.