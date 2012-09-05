Придніпровська залізниця за 8 місяців збільшила перевезення вантажів на 1,8%

Придніпровська залізниця в січні-серпні 2012 року завантажила 77,646 млн тонн вантажів - на 1,8% більше, ніж у січні-серпні 2011 року. Як повідомляє Придніпровська залізниця, за 8 місяців 2012 року Придніпровська залізниця перевезла кам'яного вугілля - 10,554 млн тонн, коксу - 871,7 тис. тонн, флюсів - 2,285 млн тонн, руди залізної і марганцевої - 42,097 млн тонн, у тому числі на експорт - 17,285 млн тонн.

Крім того, Придніпровська залізниця завантажила чорних металів - 9,142 млн тонн, будівельних вантажів - 3,524 млн тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 1,953 млн тонн, цементу - 761 тис. тонн, зерна - 935,5 тис. тонн, граншлаку - 1,082 млн тонн , хімікатів - 886,4 тис. тонн, продовольчих товарів - 416,9 тис. тонн.

У серпні 2012 року Придніпровська залізниця завантажила 9,83 млн тонн вантажів.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.