Магазин duty-free в аеропорту Сімферополя закрито з початку вересня - Кримська митниця

Магазин безмитної торгівлі duty-free в міжнародному аеропорту «Сімферополь» в Криму припинив свою діяльність з початку вересня.

Про це сьогодні повідомила прес-служба Кримської митниці.

У прес-релізі говориться, що згідно з пунктом 6 завершальних положень Митного кодексу України термін дії ліцензій на відкриття і експлуатацію митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання і магазинів безмитної торгівлі діє впродовж трьох місяців від дня набуття чинності нового Митного кодексу, тобто до 1 вересня. «У зв'язку з цим всі ліцензії на здійснення діяльності анулювано», - говориться в повідомленні.

Магазин відновить роботу після одержання суб'єктом господарювання необхідного дозволу.

Як повідомляв УНІАН, Державна митна служба повідомила 4 вересня про комплексну перевірку магазинів duty-free у зв'язку зі встановленням органами прокуратури низки порушень в їх роботі.

Представники аеропорту «Сімферополь» стверджували, що магазин duty-free працює в звичайному режимі.

Більшість таких магазинів закрили в аеропортах Донецька, Харкова, Одеси і Києва.