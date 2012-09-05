В Одесі презентували Програму відродження підприємств морської галузі

В Одесі 5 вересня була представлена ​​«Програма морського флоту і суднобудування України на 2013-2022 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, програму представили генеральний директор миколаївського заводу «Океан» Микола Романчук, експерт з питань розвитку морегосподарського комплексу Олег Мудрак і доцент Одеського регіонального інституту держуправління Олександр Остапенко.

«Ми переконані в необхідності комплексного відродження економічного потенціалу південних областей, виходячи з транзитних можливостей, зокрема, модернізації діючих підприємств суднобудування, мореплавства, рибопромислових підприємств», - заявив представник ініціативної групи О.Остапенко.

«Вважаємо, що потрібно перенести штаб управління морською галуззю в Одесу, створити Департамент морського, річкового та рибодобувного флоту Мінінфраструктури з широкими повноваженнями для вирішення проблем морегосподарського комплексу, - зазначив гендиректор заводу «Океан» М.Романчук.

За його словами, пріоритетом має стати «будівництво наукомістких, технічно складних суден, необхідних для реалізації стратегічних завдань економічного розвитку країни, причому держава повинна виступити замовником, сприяти впровадженню новітніх технологій суднобудування».

Ініціативна група, до складу якої увійшли фахівці та експерти морської галузі з Одеси, Миколаєва, Ізмаїла і Херсона, а також депутати Верховної Ради і міськрад цих міст, запропонували «створити на базі Чорноморського морського пароплавства Відкрите акціонерне товариство», засновниками якого можуть стати органи самоврядування портових міст, великі бізнесмени. Можливо також залучення інвестицій іноземних компаній в розвиток підприємства, що дозволить вже протягом 5-6 років відтворити працездатну судноплавну компанію і почати працевлаштовувати моряків на суднах під українським прапором.

Повинні бути створені законодавчі передумови для відродження суднобудівної та рибопромислової галузей, відновлення регулярного вантажопасажирського руху на Кримсько-кавказькій морської лінії, а також на річкових круїзних лініях, в тому числі із залученням швидкісних суден на підводних крилах, переконані розробники програми.

«Програма морського флоту і суднобудування України на 2013-2022 роки» буде направлена в Мінінфраструктури та профільний комітет Верховної Ради України.