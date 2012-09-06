Аеропорту «Запоріжжя» нададуть 650 тис грн допомоги без відшкодування

Запорізька міськрада ухвалила рішення надати державному підприємству «Міжнародний аеропорт« Запоріжжя» фінансової допомоги у розмірі 650 тис грн на основі без відшкодування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене депутатами Запорізької міської ради під час 25-ї сесії міськради.

«13.05.2013 закінчується термін дії Сертифікату придатності аеродрому Запорізького аеропорту. Для проведення підготовчих робіт та проходження пересертифікаціі необхідно, як мінімум 1,5 млн грн. При цьому, частину робіт на суму 650 тис грн необхідно виконати до грудня 2012 року », - пояснив мер Запоріжжя Олександр Сін.

ДП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» найближчим часом отримає на основі без відшкодування 650 тис грн, які будуть виділені з коштів прибутку комунального підприємства Запорізької міськради «Запорізьке міське інвестиційне агентство».