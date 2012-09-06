Середньодобовий пробіг локомотива за 8 місяців зріс на 2,3%

Середньодобовий пробіг локомотива на залізницях України за підсумками січня-серпня 2012 виріс на 2,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 480 км.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), середньодобовий пробіг локомотива за результатами 8 місяців на 0,6% перевищує плановий показник.

Середньодобова продуктивність локомотивів в січні-серпні становила 1,373 млн т/км брутто - на 3,5% більше, ніж роком раніше, і на 0,6% більше плану.

У середньому один вагон перебував в обігу 6,17 діб - на 1,1% більше плану.

Зокрема, обіг навантаженого вагона в січні-серпні 2012 року становив три доби.

Час простою вагону під однією вантажною операцією становив 32,13 годин - на 1,5% більше, ніж було заплановано, і на 0,8% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця», станом на 5 вересня ц.р., виявила 35 вантажних поїздів, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів.

Залізниці України, через простій і затримки піввагонів на під'їзних коліях промислових підприємств, за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали, таким чином, понад 96 млн грн.

Довідка УНІАН. У 2011 році «Укрзалізниця» списала близько 60 локомотивів, з них близько 20% - пасажирських.

Зношеність локомотивного парку залізниць становить 97%.