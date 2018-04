Nokia розчарувала ринок своїм новим смартфоном - іноземні аналітики

Новий смартфон Nokia, що отримав назву Lumia, не викликав оптимізму у ринку, який бажав побачити проривний продукт, повідомляє Reuters.

Nokia в партнерстві з Microsoft Corp презентували у середу телефон Lumia 920, і ця модель може стати їхньою останньою спільною спробою відновити позиції фінської компанії, що втрачає ринок смартфонів.

Nokia постійно скорочує свою частку ринку на користь Apple Inc, Samsung Electronics Co Ltd і телефонів на операційній системі від Google Inc.

Microsoft і Nokia сподіваються, що їхня нова трубка зі збільшеним екраном і технологією, яка поліпшує якість відео і картинок, зможе допомогти їм у боротьбі за домінування в мобільній галузі.

Акції Nokia, що піднялися на 67 відсотків з середини липня, коли інвестори сподівалися на успіх нової трубки, впали на 13 відсотків за один день.

Багато аналітиків, які ознайомилися з гаджетом, вважають, що це гідний продукт з низкою рис, що виділяють його серед інших. Однак Lumia 920, на думку спостерігачів, не викличе особливого захоплення споживачів і не стане світовим хітом.

"Проблема в тому, що світ працює над четвертим, п'ятим чи шостим виданням своїх смартфонів, тоді як Nokia досі намагається відкрити першу главу. Їй все ще потрібно наздоганяти", - зазначив аналітик RBC Марк С'ю.

"Більшість інвесторів вважатиме цей смартфон продуктом еволюції, а не революції. Nokia досягла хорошого прогресу, але інвестори чекали стрибка. Ми цього не отримали", - додав він.