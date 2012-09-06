Hyundai 5 вересня не виїхав зі Львова з вини залізничників

Електропоїзд №170 «Український експрес» категорії Інтерсіті+ виробництва Hyundai Rotem сполученням Львів-Київ не відправився в середу, 5 вересня, о 7.00 у рейс із вини працівників залізниці.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), такі висновки зроблено на підставі проведеного службового розслідування цього інциденту.

За інформацією “Укрзалізниці”, «Український експрес» перебував у справному стані, був повністю екіпірованим і підготовленим до рейсу 5 вересня. Проте електропоїзд було помилково подано в зону пошкодження контактної мережі (провисання несучого тросу в габарит струмоприймача) в районі секційного ізолятора №164 (встановлений у 1997 році) по 8-й колії станції Львів.

Внаслідок заїзду в зону на електропоїзді сталася поломка струмоприймачів.

«За попередніми даними, інцидент стався з вини залізничників - працівників станції Львів. Після закінчення розслідування винуватці інциденту понесуть дисциплінарну відповідальність», - зазначає «Укрзалізниця».

За інформацією «Укрзалізниці», пасажири «Українського експресу» були доставлені до Києва альтернативним поїздом №170л «Регіональний експрес», у складі якого були 4 вагони й електровоз ЧС-8 №077.

Загальна затримка поїзда становила 1 год. 40 хв.

Різниця вартості проїзду для пасажирів становить у першому класі - 191,02 гривні, в другому класі - 76,92 грн і 52,02 грн із 10% знижкою.

«Пасажири вищезазначеного рейсу можуть звернутися за отриманням компенсації в претензійному порядку», - повідомляє «Укрзалізниця».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розробила порядок компенсації пасажирам за запізнення поїздів класу Інтерсіті+ більш ніж на 30 хвилин.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі поїзда вагони з місцями для сидіння 1-го й 2-го класу.

До класу ІС+ належать електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem.