"АероСвіт" планує влітку 2013 року збільшити кількість рейсів до Канади

Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії" планує в період літньої навігації 2013 року збільшити кількість рейсів на лінії Київ-Торонто до трьох на тиждень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

«Авіакомпанія розраховує на високий попит у літній сезон на прямі перевезення до/з Торонто, а також має намір додатково стимулювати збільшення транзиту, забезпечуючи зручні стиковки рейсу до Канади з власними рейсами», - йдеться в повідомленні «АероСвіту».

Водночас, у зимовий період 2012-2013 року «АероСвіт» має намір припинити польоти до Торонто «з урахуванням низького сезонного попиту, а також поточних негативних галузевих прогнозів Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA)»,

Нагадаємо, "АероСвіт" відкрив регулярний безпосадочний трансатлантичний маршрут Київ – Торонто – Київ наприкінці травня 2003 року.

Останніми роками компанія виконувала на лінії два рейси на тиждень у літній сезон, скорочуючи частотність польотів у зимовий період до одного на тиждень.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 средньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.