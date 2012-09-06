Придніпровська залізниця за 8 місяців перерахувала до бюджету всіх рівнів 1,8 млрд грн

Придніпровська залізниця за 8 місяців 2012 року перерахувала до бюджетів всіх рівнів та цільових фондів соціального страхування 1,818 млрд гривень.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, зокрема, до держбюджету залізниця направила 789,338 млн грн, у тому числі 195,947 млн грн податку на прибуток.

До місцевих бюджетів Придніпровська залізниця направила 293,141 млн грн.

Внески до державних цільових фондів соціального страхування становлять 735,643 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця в січні-серпні 2012 року завантажила 77,646 млн тонн вантажів - на 1,8% більше, ніж у січні-серпні 2011 року.