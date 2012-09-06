iPhone 5 з'явиться в Україні у жовтні. Першими купитимуть ті, хто оформив замовлення

Новий офіційно ввезений і сертифікований смартфон iPhone 5 компанії Apple з'явиться в Україні в жовтні. Про це повідомили УНІАН в прес-службі мережі «Цитрус».

У зв'язку з попитом, що перевищує очікування, на iPhone 5 першими його зможуть купити тільки ті, що оформили замовлення наперед.

Вартість решти моделей, а також точна дата продажу буде названа після презентації Apple, яка відбудеться в США в середу, 12 вересня.

У компанії нагадали, що з першими відвантаженнями iPhone 4S у США, звичайним явищем в Україні стала активізація «сірих» інтернет-магазинів, що привозять перші партії нелегально ввезених iPhone 4S у валізах.