Залізниці України за 8 місяців зберегли завантаження на рівні 251 млн. тонн

Залізниці України за 8 місяців 2012 року завантажили і відправили 251,028 млн. тонн вантажів — на 0,2% більше, ніж роком раніше.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За даними відомства, 1,471 млн. тонн вантажів було завантажено і відправлено в контейнерах.

За попередніми даними, всього з початку року залізниці України перевезли кам'яного вугілля понад 69 млн. тонн, флюсів — 10,834 млн. тонн, руди залізної і марганцевої — 50,49 млн. тонн, будівельних вантажів - 33,8 млн. тонн, чорних металів - 20,477 млн. тонн, зерна і зернових вантажів - близько 14 млн. тонн.

У січні-серпні 2012 року залізниці України щодоби завантажували 16,2 тис. тонн вантажів — на 0,7% менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, залізниці України в січні-серпні 2012 року перевезли з урахуванням транзитних перевезень 264,445 млн. тонн вантажів, що на 0,5% більше, ніж у січні-липні 2011 року.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" налічує 58,2 тис. піввагонів. Крім того 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.