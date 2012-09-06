«Укрпошта» ввійшла до партнерської мережі платіжної системи «ГлобалМані»

У відділеннях «Укрпошти» з'явилася можливість оплачувати рахунку за послуги мобільного зв'язку, доступ до Інтернету і ТБ, що передбачене угодою з платіжною системою «ГлобалМані».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «ГлобалМані».

Зокрема, тепер у відділеннях зв'язку приймають оплату на користь мобільних операторів «Київстар», МТС і Life, а також телекомоператорів - «Воля», «Інтертелеком»,«CDMA-Україна», VEGA, «Трімоб» (колишній «УТЕЛ») та ін. Перелік компаній, на рахунки яких приймається оплата у відділеннях зв'язку, постійно розширюється.

За словами заступника генерального директора «Укрпошти» Павла Богданова, підприємство прагне дати клієнтам можливість одержати максимум послуг в одному місці – відділенні зв'язку.

«На сьогодні ми надаємо вже близько 50 різних послуг, і цей список буде збільшуватися», - відзначив він.

Також у відділеннях «Укрпошти» можна поповнювати електронні гаманці користувачів системи «ГлобалМані».

Цей перелік послуг уже доступний більш ніж у 5 тис. поштових відділень по всій Україні. Комісія під час оплати у поштових відділеннях становить 1,5%, але не менш ніж 1,80 грн.

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфрастуктури України і є національним оператором поштового зв'язку України. «Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тис. відділень по всій Україні.

Система «ГлобалМані» - єдина в Україні платіжна система, яка легально працює зі справжніми електронними грошима, гарантованими державою. Система «ГлобалМані» дозволяє здійснювати більш ніж 400 видів платежів online, розрахунки проводяться у гривневому еквіваленті, згідно з законодавством, швидкість трансакції – від 1 до 5 секунд.