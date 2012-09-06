ВР планує впорядкувати держрегулювання у сфері транспорту

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 253 народних депутатів з 327 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає уточнення функцій та повноважень органів виконавчої влади у відповідних сферах суспільного життя, обов’язків та відповідальності посадових осіб цих органів та суб’єктів господарювання, назв органів виконавчої влади. Відповідні зміни пропонуються до шістнадцяти законодавчих актів України, зокрема: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Митного кодексу України, Водного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, Повітряного кодексу України, законів України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, “Про дорожній рух”, “Про транспорт”, “Про залізничний транспорт”, “Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про боротьбу з тероризмом”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму”, “Про міський електричний транспорт”, “Про Державну спеціальну службу транспорту”, “Про автомобільний транспорт”.

Пропонується встановити, що від імені органів морського і річкового транспорту розглядати справи про відповідні адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення має право керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, визначені ним посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

У проекті пропонується внести до Кодексу торговельного мореплавства України зміни, певна частина яких стосується діяльності морського порту.

У проекті пропонується внести зміни до Закону України “Про залізничний транспорт”. Ці зміни, зокрема, стосуються визначення залізниці як державного підприємства, яке належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади; що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, уточнюють компетенцію цього центрального органу виконавчої влади щодо управління залізницями та іншими підприємствами залізничного транспорту, що належать до загальнодержавної власності, а також Державної адміністрації залізничного транспорту (Укрзалізниці).