На українсько-польському кордоні з'явиться пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховичі"

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про створення на українсько-польському державному кордоні пункту пропуску для автомобільного сполучення «Нижанковичі-Мальховичі». Відповідне розпорядження №591-р було ухвалене 22 серпня. Згідно з розпорядженням, проект угоди про створення пункту пропуску схвалений у формі обміну нотами.

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