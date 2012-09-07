На українсько-польському кордоні з'явиться пункт пропуску "Нижанковичі-Мальховичі"
10:34, 07 вересня 2012Транспорт/Звя'зок
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Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про створення на українсько-польському державному кордоні пункту пропуску для автомобільного сполучення «Нижанковичі-Мальховичі».
Відповідне розпорядження №591-р було ухвалене 22 серпня.
Згідно з розпорядженням, проект угоди про створення пункту пропуску схвалений у формі обміну нотами.
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