Бортпровідники Lufthansa розпочали 24-годинний страйк. Скасовано понад тисячу рейсів

Бортпровідники німецької авіакомпанії Lufthansa розпочали найбільший за останні кілька років страйк, скасовано майже 1,2 тисячі з приблизно 1,8 тисячі запланованих внутрішніх і міжнародних рейсів, передає РІА «Новости» з посиланням на німецьке агентство DAPD.

Раніше повідомлялося, що напередодні страйку було анульовано близько половини рейсів.

Страйк, що розпочався о 00.00 за місцевим часом (01.00 за київським часом), триватиме 24 години.

Lufthansa все ж таки планує виконати сьогодні близько 600 польотів на ближні відстані і кілька міжконтинентальних рейсів.

У зв'язку із скасуванням авіарейсів залізнична компанія Deutsche Bahn готується до масового напливу пасажирів.

Бортпровідники авіакомпанії бастують від 31 серпня, вони вимагають підвищення заробітної плати на 5%. Страйки організовані незалежною профспілкою Ufo, йдеться про зарплату 19 тисяч співробітників. Повторний страйк пройшов 4 вересня, але й він не наблизив роботодавця і страйкуючих до консенсусу. Представники профспілки і авіакомпанії від 31 серпня навіть не сідали за стіл переговорів. Таким чином, Lufthansa зазнає збитків, а профспілка продовжує упиратися і збирається проводити акції й надалі.

Lufthansa на тлі світової боргової кризи збирається скоротити інвестиції і звільнити 3,5 тисячі співробітників. Упродовж трьох років концерн планує заощадити 1,5 млрд євро. З метою скорочення витрат Lufthansa збирається також реформувати свою дочірню авіакомпанію Germanwings і частково перевести туди співробітників, призначивши їм менші зарплати.