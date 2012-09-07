"АероСвіт" скоригувати програму польотів до Торонто в період зимової навігації

Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії" має намір скоригувати програму польотів на лінії Київ-Торонто в період зимової навігації 2012-2013 року з урахуванням сезонного зниження попиту на авіаперевезення в зимовий період.

«Авіакомпанія "АероСвіт розглядає можливість коригування програми польотів до Торонто в період зимової навігації 2012/2013 років, враховуючи зниження попиту на перевезення маршрутом у зимовий сезон, а також поточні негативні галузеві прогнози Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA)», - повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії.

Нагадаємо, 6 вересня "АероСвіт повідомив, що планує в період літньої навігації 2013 року збільшити кількість рейсів на лінії Київ-Торонто до трьох на тиждень.

Також авіакомпанія повідомила, що в зимовий період 2012-2013 років "АероСвіт має намір припинити польоти в Торонто.

Як повідомляв УНІАН, "АероСвіт відкрив регулярний безпосадочний трансатлантичний маршрут Київ – Торонто – Київ наприкінці травня 2003 року.

Останніми роками компанія виконувала на лінії два рейси на тиждень у літній сезон, скорочуючи частотність польотів у зимовий період до одного на тиждень.

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.