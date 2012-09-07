Лідером нового рейтингу світового веб-індексу стала Швеція

Лідером першого в історії веб-індексу (Web Index), що враховує кількість і якість використання інтернет-ресурсів, стала Швеція. Про це свідчать результати дослідження фонду World Wide Web Foundation (США), повідомляється на сайті фонду.

Веб-індекс Швеції, згідно з результатами дослідження, становить 100. У трійку світових лідерів з використання і впливу Інтернету увійшли також США (веб-індекс дорівнює 97,31) і Великобританія (93,83). Замикають рейтинг Буркіна-Фасо (8,51), Зімбабве (1,94) та Ємен (0). Всього в рейтингу досліджувалася 61 країна.

Казахстан посів у рейтингу 28-е місце з веб-індексом 53,46, Китай - 29-е місце (51,72), Росія - 31-е місце (47,29). Україна авторами нового рейтингу веб-індексу інтернет-ресурсів не досліджувалася.

У майбутньому World Wide Web Foundation планує зробити дослідження щорічним і збільшити кількість країн-учасниць нового веб-індексу до 100 країн.

Відмінною особливістю нового веб-індексу є не стільки технологічна сторона Інтернету в тій чи іншій країні, а змістовна частина мережі, включаючи такі індикатори, як політичний, економічний та соціальний вплив Мережі, а також показники підключення та інфраструктури (всього при складанні рейтингу враховується 7 параметрів ). Для оцінки становища країн у рейтингу використовувалися дані Світового банку, Всесвітнього економічного форуму, ООН, фонду Wikimedia і Міжнародного союзу електрозв'язку, організацій «Репортери без кордонів» і Freedom House, а також оцінки експертів.