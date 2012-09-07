Turkish Airlines 10 вересня виконає перший рейс з терміналу D «Борисполя»

Авіакомпанія Turkish Airlines 10 вересня виконає презентаційний рейс з нового терміналу «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як повідомили УНІАН в аеропорту, рейс з нового терміналу буде здійснено на літаку з унікальною лівреєю, на якій відтворено зображення 15 тис. співробітників авіакомпанії.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує до початку зимової навігації перевести 16 міжнародних авіакомпаній на обслуговування в термінал «D».

Наразі в терміналі «D» вже обслуговуються регулярні рейси авіакомпаній Norwegian Air Shuttle і Air Arabia.

Крім того, аеропорт «Бориспіль» заявляв про плани перевести в пасажирський термінал «D» рейси базових національних авіаперевізників - авіакомпаній «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України».

Довідка УНІАН. Термінал «D» є найбільшим пасажирським терміналом в Україні.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб. У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн осіб, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти на 5% - до 2,7 тис. тонн.