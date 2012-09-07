У «Борисполі» більшість магазинів duty-free відновили роботу
17:24, 07 вересня 2012Транспорт/Звя'зок
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У терміналі «В» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» відновили роботу більшість магазинів безмитної торгівлі та громадського харчування.
Про це УНІАН повідомили в аеропорту.
Нагадаємо, з 1 вересня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» було закрито більшість магазинів безмитної торгівлі duty-free, а також заклади громадського харчування, розташовані в режимних зонах аеропорту.
4 вересня Державна митна служба повідомила про комплексну перевірку магазинів duty-free у зв'язку з встановленням органами прокуратури низки порушень в їхній роботі.
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