У «Борисполі» більшість магазинів duty-free відновили роботу

У терміналі «В» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» відновили роботу більшість магазинів безмитної торгівлі та громадського харчування.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Нагадаємо, з 1 вересня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» було закрито більшість магазинів безмитної торгівлі duty-free, а також заклади громадського харчування, розташовані в режимних зонах аеропорту.

4 вересня Державна митна служба повідомила про комплексну перевірку магазинів duty-free у зв'язку з встановленням органами прокуратури низки порушень в їхній роботі.

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