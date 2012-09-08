Путін розповів про вигоди Транссибу, БАМу і Північного морського шляху

Президент Росії Володимир Путін пояснив лідерам країн Азіатсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) і членам Ділового консультативної ради переваги використання маршрутів Транссибу, БАМу і Північного морського шляху для доставки вантажів до Європи.

"Логістичні можливості Росії величезні, тому що дві третини території Росії знаходиться в Азії, а одна третина - в Європі. Використовувати ці маршрути з економічної точки зору вигідно", - сказав Путін на зустрічі лідерів АТЕС з членами ДКС форуму, повідомляють РІА «Новини».

Він повідомив, що розповів лідерам країн АТЕС, наскільки ефективні маршрути доставки Північним морським шляхом.

"Це дуже привабливий маршрут. Використання Транссибірської магістралі, БАМу в півтора-два-три рази буде знижувати вартість і час у дорозі товарів", - заявив президент Росії.

Він нагадав про плани з'єднання Транссибу і Транскорейської залізниці.

"Крім економічної вигоди, це, безумовно, повинно привести, на наше глибоке переконання, і до стабілізації певною мірою в політичному плані", - додав Путін.

За його словами, існує можливість продовжити цей маршрут дном морського каналу до Японії.

"Тоді б ми отримали дуже потужний маршрут руху товарів з Японії в європейську частину", - пояснив російський лідер.

При цьому він зазначив, що кожен з цих сегментів може залучити приватних інвесторів.

"Але, безумовно, без підтримки держави він не буде реалізований", - додав Путін.