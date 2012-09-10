«АероСвіт» і МАУ поки що працюватимуть у терміналах «В» і «F» аеропорту «Бориспіль»

Базові перевізники аеропорту «Бориспіль» авіакомпанії «АероСвіт» і МАУ продовжать роботу в терміналах «В» і «F» аеропорту Бориспіль до організації трансферної зони в новому терміналі «D»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам генеральний директор міжнародного аеропорту «Бориспіль» Антон Волов.

«У терміналі «D» немає зони трансферних рейсів, тому повноцінні трансферні перевезення неможливі. Доки ми не добудуємо термінал «D», вони з партнерами залишаться в терміналах «F» і «В», - сказав він, уточнивши, що МАУ залишиться в терміналі «F», а «АероСвіт» - у терміналі «В».

А.Волов не зміг уточнити можливої дати організації системи трансферних перевезень у терміналі «D».

«Про необхідність такої перебудови ми говоримо з осені минулого року. До сьогодні проходять процедури узгодження», - сказав він.

А.Волов уточнив, що «АероСвіт» на сьогодні забезпечує 37% загального пасажиропотоку аеропорту «Бориспіль», МАУ - 25%.

За словами А.Волова, у новий термінал «D» переводяться «великі, але не базові авіаперевізники».

Після завершення планів з переведення авіаперевізників, термінал «F» і «В» забезпечуватиму по 38% загального трафіку аеропорту Бориспіль, термінал «Д» - 25%.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує до початку зимової навігації перевести 16 міжнародних авіакомпаній на обслуговування в термінал «D».

Наразі в терміналі «D» вже обслуговуються регулярні рейси авіакомпаній Norwegian Air Shuttle і Air Arabia.

Крім того, аеропорт «Бориспіль» заявляв про плани перевести в пасажирський термінал «D» рейси базових національних авіаперевізників - авіакомпаній «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України».

Довідка УНІАН. Термінал «D» є найбільшим пасажирським терміналом в Україні.

«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії» створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістрального Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають в приватній власності. Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг 737». Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш як 3000 інших міст світу. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.