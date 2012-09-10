Wizz Air Hungary з грудня відкриє рейс Будапешт-Київ

Авіакомпанія Wizz Air Hungary, яка входить до групи Wizz Air, з 14 грудня 2012 року відкриє рейс Будапешт-Київ.

Як говориться в повідомленні авіаперевізника, рейс з Києва буде виконуватися тричі на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях.

Після відкриття рейсу кількість напрямків Wizz Air Hungary і «Візз Ейр Україна» з/до України збільшиться до 19.

Протягом першого року роботи маршруту Wizz Air Hungary планує перевезти понад 45 тис. пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, «Візз Ейр Україна» у 2012 році має намір перевезти понад 600 тис. пасажирів, в 2013 році з поставкою в Україну третього повітряного судна Airbus A320 - 1 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв'язку України. Входить до групи компаній Wizz Air.

Наразі флот авіакомпанії «Візз Ейр Україна» складається з двох літаків Airbus A320. Базовий аеропорт - "Київ" (Жуляни).

У 2011 році авіакомпанія «Візз Ейр Україна» перевезла 570 тис. пасажирів.

Wizz Air є найбільшим лоукост авіаперевізником у Центральній та Східній Європі. Авіакомпанія експлуатує 38 літаків Airbus A320 і здійснює пасажирські авіаперевезення з 15 баз у понад 70 напрямках в 27 країнах.