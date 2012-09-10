Duty-free в терміналі «D» аеропорту «Бориспіль» відкриються протягом 20 днів

Магазини безмитної торгівлі duty-free в новому терміналі «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» можуть відкритися протягом 20 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор аеропорту Антон Волов журналістам у понеділок, 10 вересня.

«Ми сподіваємося, що це станеться протягом, максимум, 20 днів», - сказав він.

А.Волов уточнив, що наразі Фонд держмайна України проводить конкурс з оренди приміщень під магазини duty-free, після чого буде видано дозвіл на торгівлю в безмитній зоні.

Крім того, А.Волов повідомив, що у зв'язку з набуттям чинності новим Митним кодексом, робота системи обробки транзитного багажу без участі пасажирів була припинена.

Також А.Волов уточнив, що магазини безмитної торгівлі duty-free в терміналі «В» вже відновили свою роботу, а в терміналі «F» вона не припинялася.

Нагадаємо, з 1 вересня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» було закрито більшість магазинів безмитної торгівлі duty-free, а також установи громадського харчування, розташовані в режимних зонах аеропорту.

4 вересня Державна митна служба повідомила про комплексну перевірку магазинів duty-free у зв'язку зі встановленням органами прокуратури ряду порушень в їх роботі.

Довідка УНІАН. «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн. осіб. У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн. осіб, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти на 5% - до 2,7 тис. тонн.