Охорона УЗ розкрила і попередила близько 1 тис. крадіжок вантажів

За 8 місяців 2012 року співробітники оперативних груп воєнізованої охорони Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») розкрили і попередили 958 крадіжок вантажів і матеріальних цінностей на суму 1,485 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», в ході проведених оперативних заходів у правоохоронні органи передано 1 204 затриманих.

Найбільше крадіжок було розкрито і попереджено на Придніпровській залізниці (ПЗ) - 378, Донецькій залізниці (ДЗ) - 239 і Львівській залізниці (ЛЗ) - 133.

Також працівниками воєнізованої охорони протягом року регулярно проводилися оперативно-профілактичні заходи на об'єктах залізниць.

В ході таких заходів було затримано 6 990 осіб, з них за ходіння коліями у невстановленому місці - 6 966 осіб, за незаконний проїзд у вантажних потягах - 12 осіб, зрив пломб та інше - 12 осіб.

До адміністративної відповідальності притягнуто 5 498 громадян. Загальна сума штрафів становила 191,9 тис. грн.