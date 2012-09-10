Мінінфраструктури не скасовуватиме комп'ютерний відбір поїзних бригад

Міністерство інфраструктури не скасовуватиме наказ № 185-с, яким на залізницях України вводиться автоматизована система комп'ютерного відбору бригад поїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на першого заступника міністра інфраструктури України Костянтина Єфименка.

«Наказ №185-с ми скасовувати не будемо. Більш того, разом із трудовими колективами і профспілками ми внесли до нього зміни, які зараз влаштовують залізничників, які хочуть нормально працювати. Іншого шляху боротьби з контрабандою, нелегальними перевезеннями пасажирів у світі ще не придумали», - сказав він.

К.Єфименко відзначив, що «до цих пір на залізницях пострадянського простору на міжнародних маршрутах традиційно провідники працюють сімейними династіями».

«Ми довго вивчали європейський досвід з формування бригад поїздів, в результаті чого і було видано наказ №185-с, що вимагає проведення ротації провідників на залізниці. Завдяки генерації випадкових чисел за допомогою комп'ютера кожні чотири місяці проводитиметься ротація керівників на всіх маршрутах. Таким чином виключається можливість контрабанди, провезення пасажирів без квитка тощо», - сказав він.

Коментуючи можливість приватизації «Укрзалізниці», К.Єфименко нагадав, що «Укрзалізниця» входить до списку підприємств, які є природними монополіями, має стратегічне значення для держави і не підлягає ніякій приватизації».

Нагадаємо, сьогодні під Міністерством інфраструктури близько 50 провідників протестували проти введення системи автоматизованого відбору бригад поїздів.

Довідка УНІАН. Система комп'ютерного відбору бригад поїздів була введена з 1 липня 2012 року.

Передбачено, що автоматизована система обиратиме кандидатів зі сформованого кадрового резерву і формуватиме бригади провідників на той чи інший маршрут. Крім того, через певний проміжок часу в автоматичному режимі відбуватиметься ротація бригад поїздів. Система вже працює в тестовому режимі з 1 червня 2011 року.