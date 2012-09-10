Придніпровська залізниця за 8 місяців збільшила перевезення зернових на 27%

Придніпровська залізниця за 8 місяців 2012 року перевезла 938,9 тис. тонн зерна - на 27,4% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, в січні-серпні залізниця перевезла 15,144 тис. вагонів з зерновими. Зокрема, на експорт - 858, 8 тис. тонн зерна (13,213 тис. вагонів) - на 49,1% більше, роком раніше.

Основними маршрутами перевезень зернових в 2012 році є відправка зерна на експорт через порти та припортові станції Одеської залізниці та Придніпровської залізниці. Зокрема, через станцію Мекензієві Гори перевезено 364,2 тис. тонн зерна (5,523 тис. вагонів), Одеса-Порт - 184,4 тис. тонн (2,837 тис. вагонів), Миколаїв-Вантажний - 99,4 тис. тонн (1,506 тис. вагонів), Чорномор-ТІС - 68,7 тис.тонн, (1,111 тис. вагонів), Гладковщина - 43,2 тис. тонн (677 вагонів).

Як повідомляв УНІАН, за 8 місяців 2012 року залізниці України перевезли 13,79 млн тонн зернових вантажів, у тому числі 12,087 млн тонн - на експорт.

В середньому за добу з початку року залізниці навантажували 878 зерновозів.