За 100 днів у світі було продано 20 млн. смартфонів GALAXY S III

Світовий продаж флагманського смартфону Samsung GALAXY S III досяг позначки 20 млн. одиниць впродовж рекордних 100 днів з моменту офіційної презентації продукту в травні 2012 року. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії Samsung (Корея).

«Таким чином, GALAXY S III встановив рекорд швидкості продажу, залишивши позаду своїх попередників», - говориться в повідомленні.

За даними ЗМІ, з посиланням на Samsung, найбільша кількість проданих смартфонів – в Європі – 6 млн. шт., в Азії і США продано 4,5 млн. і 4 млн., відповідно. Продаж в Кореї досяг 2,5 млн.

У компанії повідомили, що смартфон Samsung GALAXY S III буде доступний в Україні вже в жовтні 2012 року.

Деякі аналітики не виключають, що рекорд може бути побито компанією Apple (США), яка 12 вересня презентує свій новий смартфон iPhone 5 в США (в Україні смартфон iPhone 5 з'явиться також у жовтні).

Як повідомляв УНІАН, компанія Samsung лідирувала (за оцінкою агентства Gartner) у другому кварталі 2012 року з продажу мобільних телефонів – 90,4 мобільних пристроїв (з них за оцінкою Рейтер – 50 млн. смартфонів), компанія Apple продала в другому кварталі 2012 року, за оцінкою Gartner, 28,9 млн. смартфонів.

Довідка УНІАН. Samsung Electronics Co., Ltd. — один зі світових лідерів у галузі виробництва напівпровідників, телекомунікаційного та іншого устаткування. Консолідований продаж компанії в 2011 році становив 143,1 млрд дол. Штат Samsung Electronics налічує близько 222 тис співробітників, які працюють в 71 країні світу.