Залізниці України витратять на підготовку до зими понад 2,6 млрд грн

Залізниці України направлять на підготовку колійного господарства до зимового періоду 2012/2013 року 2,642 млрд грн.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління колійного господарства Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Євген Юрковський, зокрема, для боротьби зі снігом планується підготувати 107 снігоприбиральних і 135 снігоочисних машин.

Крім того, для роботи в зимовий період буде підготовлено 14,33 тис. комплектів стрілкових переведень з пневмообдуванням та 2,311 стрілкових переведень з електрообігрівом.

В зимовий період на залізницях будуть прийматися додаткові заходи безпеки, зокрема, будуть проводитися додаткові огляди та перевірки стану колій, стрілкових переведень та інженерних споруд.

Також залізниці в зимовий період забезпечать працівників колійного господарства належними побутовими умовами, зокрема, пунктами обігріву, душовими, приміщеннями для сушіння робочого одягу. Крім того, буде закуплено теплий одяг і зимове спецвзуття для робітників.