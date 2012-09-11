Київський метрополітен планує залучити кредит на суму 125 млн грн

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» планує відкрити непоновлювану кредитну лінію на суму 125 млн грн. Про це повідомляється на сайті держзакупівель. Розкриття тендерних пропозицій заплановано на 11 жовтня 2012 року. Довідка УНІАН. Столичний метрополітен складається з трьох діючих ліній загальною довжиною майже 64 кілометри й 51 станції. Щоденний обсяг перевезень становить близько 1,7 мільйонів пасажирів.

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