На підготовку до зими пасажирських вагонів спрямують 100 млн грн

Залізниці України для забезпечення зимових перевезень взимку 2012-2013 року направлять на підготовку 4239 пасажирських вагонів 100 млн грн.

Про це УНІАН повідомив головний інженер Головного пасажирського господарства Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Юрій Кебал.

«Для забезпечення зимових перевезень «Укрзалізниця» готує 4239 пасажирських вагонів. На підготовку пасажирських вагонів у зимовий період доведеться витратити близько 100 млн грн, оскільки ступінь зношеності пасажирських вагонів становить 86%, половину парку випущено понад 30 років тому, і він не може відповідати сучасним вимогам якості та комфорту перевезень», - сказав він.

За словами Ю.Кебала, для підготовки до зимових перевезень планується провести техобслуговування 1929 вагонів, 306 вагонів будуть відремонтовані деповським ремонтом і 104 - капітальним.

Вартість деповського ремонту вагона становить близько 85 тис. грн, капітального - 700 тис. грн. Косметичний ремонт і техобслуговування одного вагона коштує від 5 до 9 тис. грн.

При підготовці пасажирських вагонів до зими залізничники перевіряють всі системи їхнього життєзабезпечення.

«Крім опалення на зиму треба налагодити вентиляційну систему. У міжсезоння також промиваються туалети, ремонтують систему освітлення, утеплюють і блокують на повне опускання вікна, ремонтуються фрамуги. У тамбурах ізолюються і ремонтуються опускні сходинки, щоб пасажири могли піднятися у вагон під час ожеледі», - пояснив Ю. Кеба.

Нагадаємо, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак неодноразово заявляв про критичну зношеність парку пасажирських спальних вагонів. Середня вартість одного пасажирського вагона з нержавіючої сталі виробництва Крюківського вагонобудівного заводу становить близько 2 млн доларів.

Для оновлення пасажирського вагонного парку залізницям України необхідно інвестувати близько 2 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України на підготовку колійного господарства до зимового періоду 2012/2013 року направлять 2,642 млрд грн.

До літнього сезону 2012 року «Укрзалізниця» підготувала понад 5 тис. пасажирських вагонів, з них близько 1,8 тис. обладнані системою кондиціювання.