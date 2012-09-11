Аеропорт «Львів» збільшив пасажиропотік майже на 90%

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького за 8 місяців 2012 року збільшив пасажиропотік на 89,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 376 тис. пасажирів.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Нагадаємо, за 6 місяців 2012 року аеропорт збільшив пасажиропотік на 55% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 200 тис. пасажирів.

За підсумками 2012 року Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького планує збільшити пасажиропотік на 45,2% порівняно з 2011 роком - до 700 тис. пасажирів, в 2013 році - до 1 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» - найбільший в Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею.

У 2011 році Міжнародний аеропорт був реконструйований. В рамках реконструкції було побудовано новий термінал загальною площею 48 тис. кв. м, а також реконструйовано злітно-посадкову смугу.

Реконструйований аеропорт розрахований на обслуговування суден класу «А», «В», «С», а також класу «D» (типу Boeing-767).

За підсумками 2011 року пасажиропотік в аеропорту «Львів» у зв'язку з реконструкцією знизився на 38,39% - до 296,9 тис. осіб.