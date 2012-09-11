«Укрпошта» почала надавати страхові послуги від імені компанії «АСКА»

Державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» з 3 вересня почало надавати страхові послуги від імені страхової компанії «АСКА» (Київ), йдеться у повідомленні «Укрпошти».

«У рамках програми співпраці «Укрпошти» і «АСКА» «Укрпошта» бере на себе зобов'язання з пошуку клієнтів, оформлення страхових полісів і консультаційної роботи щодо продуктів страхової компанії «АСКА». У свою чергу «АСКА» забезпечує навчання співробітників «Укрпошти» та інформаційну підтримку страхової діяльності підприємства», - наголошується у повідомленні.

Також вказується, що ця програма буде цікава перш за все жителям районних центрів та сіл і дозволить їм легко та швидко оформити страховий поліс цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАГО), поліс страхування від нещасного випадку, а також застрахувати особисте майно від збитку.

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку України. «Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тис. відділень по всій Україні.

Українська акціонерна страхова компанія «АСКА» зареєстрована у 1996 році. Компанія має свої представництва у 97 містах України.

Основними акціонерами компанії є SCM Finance Limited і Олександр Сосіс.