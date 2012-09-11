«Укртелеком» сподівається на вирішення питання з «Кримтелом» у рамках законодавства

«Укртелеком» сподівається на вирішення питання взаємоз’єднання мереж із «Кримтелом» і погашення заборгованості в конструктивному руслі, діючи виключно в правовому полі чинного законодавства. Про це йдеться в офіційному коментарі «Укртелекому» на поширювані в ЗМІ повідомлення «Кримтелу».

У коментарі, зокрема, зазначається, що «Укртелеком» «уражений черговою спробою» керівництва «Кримтелу» перекласти на інших відповідальність за власні дії. Незважаючи на те, що «Укртелеком» докладає зусилля для вирішення питання з ТОВ ВК «Кримтел» у конструктивному руслі, діючи виключно в правовому полі чинного законодавства, керівництво «Кримтелу», як йдеться в коментарі, продовжує намагатися отримати «сумнівні дивіденди» шляхом розповсюдження в інформаційному просторі недостовірної й некоректної інформації, зокрема, про небажання «Укртелекому» вирішити питання взаємоз’єднання мереж і погашення боргу «Кримтелу» «Укртелекому» в розмірі 10 млн грн (за даними «Кримтелу» - 5 млн грн).

За даними компанії «Укртелеком», ще 3 вересня 2012 року «Укртелеком» направив «Кримтелу» офіційного листа, в якому наполягав на необхідності дотримання вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» і виконання передбачених цим законом відповідних заходів із метою погашення заборгованості перед кредиторами, зокрема, перед «Укртелекомом». Зазначена вимога була обумовлена бездіяльністю з боку «Кримтелу» щодо виконання вимог цього закону. Крім того, зазначеним листом «Укртелеком» висловив свою згоду з пропозицією «Кримтелу» щодо опрацьовування варіантів погашення заборгованості.

«Повідомляємо, що станом на 10 вересня 2012 року відповіді на свого офіційного листа «Укртелеком» не отримав», - йдеться в коментарі.

У коментарі також повідомляється, що, незалежно від установ, яким «Кримтел» надсилає «відкриті листи», «Укртелеком» ще раз підкреслює, що подальше ухвалення позитивних рішень із цього питання залежить виключно від належного виконання з боку ТОВ ВК «Кримтел» відповідних вимог законодавства й надання з їхнього боку необхідної інформації.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2012 року «Укртелеком» розірвав договір про взаємоз’єднання своєї телекомунікаційної мережі з мережею «Кримтелу» й позбавив останню доступу до телекомунікаційної мережі загального користування України.

Формальним обгрунтуванням розриву договору стало визнання судом «Кримтелу» банкротом і наявність боргу в 10 млн грн перед «Укртелекомом» (за даними «Укртелекому»). Це призвело до того, що понад 18 тис абонентів «Кримтелу» не можуть отримувати телекомунікаційні послуги. 16 серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), в досудовому розгляді відмовила в задоволенні звернення «Кримтелу» про взаємоз’єднання мереж із «Укртелекомом», порекомендувавши останній звернутися до суду.

"Кримтел" і його ліквідатор у відкритих листах повідомляли, що пропонували «Укртелекому» різні способи вирішення проблеми, щоб прискорити взаємоз’єднання мереж. Зокрема, «Кримтел» пропонував різні способи погашення заборгованості, у т.ч. продаж корпоративних прав М.П.Поваляєвої в компанії (70% голосів).

Довідка УНІАН. «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернет (понад 1,4 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) у 2011 році становив 8039,6 млн грн.

ТОВ "Виробнича компанія "Кримтел" (м. Сімферополь) створено в жовтні 1993 року, спеціалізується на наданні послуг цифрового міського зв'язку в АР Крим, кількість абонентів – близько 20 тис.