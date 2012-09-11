Миколаївський морський торговий порт презентував два інвестиційні проекти
На II Міжнародному інвестиційному форумі «Глобальний погляд на Причорномор'я України», який пройшов 6- вересня у Севастополі, Миколаївський морський торговий порт презентував два інвестиційні проекти: створення ліхтерного морського терміналу в Очакові і реконструкції 8-го причалу порту.
Про це повідомляється на сайті Миколаївського морського торгового порту.
Загальна кошторисна вартість будівництва універсального перевантажувального комплексу з причалом № 8 в цінах 2009 року становить 141,746 млн. грн.
Після реконструкції комплекс з причалом № 8 матиме такі характеристики: довжина причалу - 190 м; довжина допоміжного причалу - 71,5 м; глибина біля причальної стінки - 10,5 м (конструкції причалу розраховуються на можливість збільшення глибини в перспективі до 11,5 м).
Устаткування - портальні крани вантажопідйомністю 40 тонн - 3 шт.
Середньорічний планований обсяг вантажопереробки - 1,3 млн. тонн.
Можлива спеціалізація: руда, вугілля, чорні метали, брухт чорних металів, різні навалювальні вантажі.
Кількість нових робочих місць – 129 чоловік.
Термін окупності інвестицій - 7-8 років.
Загальна вартість будівництва іншого об'єкта - ліхтерного морського терміналу Бузько-Дніпровського басейну (Очаків) становить 147,13 млн. дол.
Мета проекту - диверсифікація місць перевантаження сипких і навалювальних вантажів у напрямку Південно-Східної Азії і Китаю, підвищення комерційної привабливості портів Бузько-Дніпровського басейну з обробки суден типу Panamax.
Згідно з інвестиційним проектом, глибина акваторії становитиме 15 метрів, вантажообіг терміналу досягне 5,5 млн. т на рік.
Термін окупності - 8,5 року.