На II Міжнародному інвестиційному форумі «Глобальний погляд на Причорномор'я України», який пройшов 6- вересня у Севастополі, Миколаївський морський торговий порт презентував два інвестиційні проекти: створення ліхтерного морського терміналу в Очакові і реконструкції 8-го причалу порту.

Про це повідомляється на сайті Миколаївського морського торгового порту.

Загальна кошторисна вартість будівництва універсального перевантажувального комплексу з причалом № 8 в цінах 2009 року становить 141,746 млн. грн.

Після реконструкції комплекс з причалом № 8 матиме такі характеристики: довжина причалу - 190 м; довжина допоміжного причалу - 71,5 м; глибина біля причальної стінки - 10,5 м (конструкції причалу розраховуються на можливість збільшення глибини в перспективі до 11,5 м).

Устаткування - портальні крани вантажопідйомністю 40 тонн - 3 шт.

Середньорічний планований обсяг вантажопереробки - 1,3 млн. тонн.

Можлива спеціалізація: руда, вугілля, чорні метали, брухт чорних металів, різні навалювальні вантажі.

Кількість нових робочих місць – 129 чоловік.

Термін окупності інвестицій - 7-8 років.

Загальна вартість будівництва іншого об'єкта - ліхтерного морського терміналу Бузько-Дніпровського басейну (Очаків) становить 147,13 млн. дол.

Мета проекту - диверсифікація місць перевантаження сипких і навалювальних вантажів у напрямку Південно-Східної Азії і Китаю, підвищення комерційної привабливості портів Бузько-Дніпровського басейну з обробки суден типу Panamax.

Згідно з інвестиційним проектом, глибина акваторії становитиме 15 метрів, вантажообіг терміналу досягне 5,5 млн. т на рік.

Термін окупності - 8,5 року.