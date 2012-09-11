Придніпровська залізниця за 3 місяці перевезла поїздами Skoda близько 60 тис. пасажирів

Придніпровська залізниця (ПрЗ) перевезла поїздами Skoda за 3 місяці з початку їх курсування 57,163 тис. пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПрЗ, найбільшу популярність серед громадян має маршрут Дніпропетровськ-Донецьк і назад.

Так, за 3 місяці з Дніпропетровська до Донецька поїздами Skoda ПрЗ перевезла 21,178 тис. пасажирів, у зворотному напрямку - 20,631 тис., з Дніпропетровська до Харкова - 8,24 тис., у зворотному напрямку - 7,114 тис. пасажирів.

Нагадаємо, за 2 місяці курсування поїздами Skoda було перевезено 35,264 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Чеський двоповерховий міжрегіональний потяг подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках з постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатний розвивати швидкість 160 км/год.

Нові потяги Skoda категорії Інтерсіті складаються з шести вагонів, у кожному з яких 126 місць. Загальна кількість - 636 місць. Передбачені місця першого (другий поверх) і другого класу.

Потяги курсують між містами Дніпропетровськ, Харків і Донецьк.

Потяги Skoda придбані за укладеним у січні 2011 року договором між ПЗ і компанією Skoda Vagonka на постачання двох міжрегіональних двоповерхових електропоїздів з шести вагонів кожен на суму 39,9 млн. євро.