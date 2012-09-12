Москва. У Росії під час аварійної посадки Ан-28 загинули 10 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

«12 вересня 2012 року о 12.28 за місцевим часом (4.28 за московським часом) було перервано зв'язок з літаком Ан-28, який виконував рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана. Зниклий літак виявлено за 10 кілометрів від селища Палана (північ Камчатського краю), є жертви», - зазначається у повідомленні.

У результаті аварії загинули 10 осіб, одержали поранення – четверо, зокрема екіпаж і 4-річна дівчинка.

На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група. Проводяться слідчі дії з метою встановлення усіх обставин події. У Камчатському краю порушено кримінальну справу за фактом аварійної посадки літака АН-28, яка призвела до загибелі пасажирів.

Губернатор Камчатського краю Володимир Ілюхін підписав розпорядження, згідно з яким 13 вересня оголошено днем трауру за загиблими.