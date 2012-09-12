ТВі заборонили проводити зовнішньоекономічну діяльність без спецдозволу

Телеканалу ТВі заборонили проводити зовнішньоекономічну діяльність без спеціального дозволу Міністерства економіки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав один із ведучих телеканалу, журналіст Мустафа Наєм.

За словами М.Наєма, про це телеканалу повідомило Головне управління економіки та інвестицій Київської міськдержадміністрації.

«Висловлюючись науковою мовою, КМДА застосувала до каналу санкцію – «індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності». Наприклад, якщо ми захочемо оплатити трансляцію по супутнику, нам доведеться просити дозволу підлеглих Петра Порошенка», - зауважив М.Наєм.

При цьому, відзначив журналіст, «причиною такої санкції став давно погашений борг каналу у розмірі 2 тисяч доларів перед APTN (Associated Press Television News)».

М.Наєм опублікував копію документа від Головного управління економіки та інвестицій КМДА, який підтверджує його слова.