Зарплата залізничників у 2012 році зросте на 15%

За підсумками 2012 року годинні тарифні ставки і посадові оклади залізничників зростуть на 10,3% порівняно з 2011 роком, середньомісячна заробітна плата - на 14,7%.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), з 1 жовтня відбудеться чергове підвищення годинних тарифних ставок і посадових окладів залізничників на 5%.

Нагадаємо, що з 1 травня 2012 року зарплати залізничників були підвищені на 5%.

У 2011 році залізничникам тричі підвищувалися годинні тарифні ставки і посадові оклади, унаслідок чого середньомісячна заробітна плата працівників залізниць зросла на 15,4%.

Таким чином, за рівнем заробітної плати серед галузей економіки залізничники посіли 10-е місце.