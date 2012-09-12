Україна залучить іноземні компанії для контролю якості будівництва доріг

Україна має намір залучити іноземні компанії для контролю якості будівництва доріг у країні.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це заявив віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесников під час візиту на будівництво нової дорожньої розв'язки у Маямі в рамках робочого візиту до США.

«Нас цікавлять два аспекти. Перший - організація роботи на всіх етапах будівництва, і другий - контроль за якістю виконання робіт», - сказав він.

За словами Б.Колесникова, в Україні «немає компаній такого рівня, послугами яких можна було б скористатися».