Колесников хоче запровадити податкові пільги для компаній, які будують дороги

Міністерство інфраструктури України має намір звернутися до Кабінету Міністрів з ініціативою про надання податкових пільг для компаній, що здійснюють дорожнє будівництво.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, про це сказав віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис Колесников в рамках робочого візиту до США.

«Треба дати дорожнім будівельникам пільги, аналогічні пільгам готельного бізнесу. Тобто, на 10 років звільнити їх від податку на прибуток, щоб вони за рахунок свого прибутку купували найсучасніші технології і сучасну техніку», - сказав він.

Довідка УНІАН. Згідно з перехідними положеннями Податкового кодексу, прибуток підприємств від надання готельних послуг у готелях категорій "п'ять зірок", "чотири зірки" та "три зірки", у тому числі новозбудованих чи реконструйованих, або в яких проведено капітальний ремонт тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від оподаткування.

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