Будівництво метро на Троєщину профінансує Внєшекономбанк Росії

Київська міська державна адміністрація уклала меморандум з російською державною корпорацією «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» («Внєшекономбанк Росії») щодо фінансування будівництва метро на Троєщину.

Як передає кореспондент УНІАН, з української сторони документ підписав заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, з російської сторони - перший заступник генерального директора ТОВ «ВЕБ Капітал», що входить у «Внєшекономбанк Росії», Юрій Жданов.

Меморандум був підписаний сьогодні під час конференції представників міст-побратимів на тему: «Москва – Київ: нові горизонти інвестиційного співробітництва», на якій були присутні голова КМДА Олександр Попов та мер Москви Сергій Собянін, який очолював російську делегацію.

В інтерв’ю журналістам перший заступник начальника Головного управління економіки та інвестицій Роман Качур повідомив, що, згідно з меморандумом, російська сторона братиме участь у фінансуванні нової гілки метро в Києві шляхом залучення коштів групи «ВЕБ», а також коштів інших інвесторів.

«На даний час передбачається угода про концесію або державно-приватне партнерство. Тобто ми залишаємо повністю за собою в комунальній власності всі активи, які будуть створені під час реалізації проекту. Група «ВЕБ» виступає співінвестором, організатором фінансування, що забезпечить фінансування такого масштабного проекту», - зазначив Р.Качур.

За його словами, Київ вже витратив на реалізацію проекту з будівництва метро на Троєщину 4 млрд грн. Загальна вартість робіт, згідно з затвердженою на сьогодні документацією, становить 12 млрд грн. За словами Р.Качура, меморандумом передбачено, що Київ більше не фінансуватиме цей проект.

Він зауважив, що через 8 місяців російська сторона представить необхідний пакет рішень для реалізації проекту, які стосуватимуться схем фінансування, правової захищеності інвесторів тощо. Ці документи будуть прийняті на місцевому та центральному рівнях, після чого відбудеться фінансове закриття угод, підписання всього набору документів та відкриття лінії фінансування. У меморандумі вказано, що проект має бути реалізований протягом 5 років.

На запитання журналістів, яку вигоду від реалізації проекту з будівництва метро на Троєщину отримає російська сторона, Р.Качур пояснив, що інвестор матиме відсотки від вартості проекту, матиме право на дохід, отриманий від плати за проїзд.

«Економічна привабливість земель і територій, де буде побудоване метро, зросте – це друге джерело покриття (витрат інвестора) і нетарифні доходи - за рахунок використання інфраструктури, що буде створена», - сказав Р.Качур.

Крім того, меморандум, за його словами, включає пункт про фінансування будівництва ділового району «Київ-City». «Зараз формується механізм участі приватних інвесторів у цьому проекті», - уточнив Р.Качур.

Також у меморандумі є пункти стосовно фінансування будівництва шкіл та дитячих дошкільних закладів в Києві. Він зазначив, що за цими двома пунктами вартість проектів не зафіксована, водночас термін їх реалізації – такий самий як і будівництво метро на Троєщину – 5 років.

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