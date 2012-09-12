Крюківський ВБЗ планує в 2012 році збільшити випуск пасажирських вагонів в 2,2 рази

"Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ, Кременчук Полтавської обл.) За підсумками 2012 року планує збільшити випуск пасажирських вагонів в 2,2 рази, або на 36 вагонів, до 64 вагонів.

Про це сьогодні, 12 вересня, повідомив журналістам голова правління підприємства Євген Хворост.

«За підсумками року ми виробимо 64 пасажирські вагони. 49 поставимо в Казахстан і 15 - в Таджикистан. Україна цього року не купила і не купить жодного вагона», - сказав Є.Хворост.

Крім того, Крюківський вагонобудівний завод в 2012 році планує вкласти в модернізацію підприємства 60 млн грн.

«У цьому році ми вкладемо близько 60 млн грн. Ці кошти все спрямовуються на закупівлю нового обладнання. У 2011 році ми інвестували близько 70 млн грн. Тоді частина коштів йшла на обладнання, а основний потік - на будівництво цеху пасажирського вагонобудування », - сказав Є.Хворост.

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку . Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод в 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10750 шт, а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.